La versione della Juve: c'è un altro dito medio di Conte. E nessuno scontro Paratici-Oriali

Antonio Conte avrebbe rivolto due volte il dito medio alla tribuna dove erano presenti i dirigenti della Juventus. È questa la versione del club bianconero, che filtra attraverso le pagine di gazzetta.it in risposta a quella dei nerazzurri: al dito medio sventolato al 45’ (catturato dalle telecamere) se ne sommerebbe un altro, ripetuto a fine gara, dal quale poi sarebbero partiti gli insulti di Agnelli, che la Juve comunque non commenta. Il tutto in un clima di grandissima tensione, nata dalle reiterate proteste di Conte per alcune decisioni dell’arbitro Mariani nel primo tempo (mancato rigore su Lautaro e giallo a Darmian) a cui avrebbero fatto seguito i rimbrotti della panchina bianconera nei confronti dell’allenatore nerazzurro. La Juve, inoltre, smentirebbe l’incrocio tra Paratici e Orali nel tunnel durante l’intervallo, mentre confermerebbe uno scontro verbale con protagonista il team manager interista, anche se a questo punto non si capisce benissimo con quale interlocutore.