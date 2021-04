Lahm pro-Super League Europea: "Il calcio europeo è la Silicon Valley di questo sport"

Scrivendo il proprio pensiero sul sito del Guardian, l'ex Bayern Monaco e nazionale tedesco Philipp Lahm parla così in favore della Super League Europea: "Una versione più grande e diversificata può aiutare ad arricchire il calcio. Il calcio è lo sport più popolare in 120 paesi del mondo, e difficilmente c'è un paese europeo in cui non sia classificato al primo posto. Quando si parla di calcio, tutti gli altri si misurano con il nostro continente. L'ultima volta che la squadra campione del mondo è stata extraeuropea, era nel 2002. E il calcio europeo per club è la Silicon Valley di questo sport. I nomi dei marchi non sono Facebook, Amazon e Google, ma Real, Juventus, PSG, Arsenal, Barça, Bayern, City e United. Attraverso la digitalizzazione e la globalizzazione, hanno sviluppato comunità in tutto il mondo. I fan del Bayern possono essere trovati altrettanto facilmente a Shanghai come a Oberpfaffenhofen".