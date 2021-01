Lasagna lascia l'Udinese a gennaio? Così i friulani vanno su Mateta del Mainz

Come raccontato su queste colonne, Kevin Lasagna potrebbe lasciare l'Udinese nei prossimi giorni. Ci sono Hellas Verona e Benevento, costo 10 milioni di euro per la punta ex Carpi in uscita dai friulani. Chi al suo posto? Secondo Sky potrebbe essere Jean-Philippe Mateta, classe '97 del Mainz in Germania.