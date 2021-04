Lautaro erede di Higuain? Il Pipita: "Calma. Basta un errore per diventare il peggiore"

Che consiglio di senti di dare a Lautaro Martinez da molti considerato come tuo erede? E' una delle domande poste a Gonzalo Higuain, centravanti dell'Inter Miami che la scorsa estate ha lasciato l'Italia per ripartire dagli Stati Uniti, nel corso di una lunga e interessante intervista concessa a 'La Nacion'. "Innanzitutto gli direi di stare calmo, di stare coi piedi per terra perché il percorso è lungo. Per ora, per Lautaro ci sono solo coccole ed è quello che mi è successo fino alla finale in Germania. Fino al 2014 ero il miglior numero 9 al mondo e dopo quella finale era tutto finito. Fino ad allora aveva segnato nove gol nei gironi di qualificazione, cosa che nessuno dice, perché non dimentichiamo che devi segnare gol nei turni di qualificazione per raggiungere un Mondiale. Direi a Lautaro di stare calmo, perché adesso è tutto rose e fiori con lui... E Lautaro, e Lautaro, e Lautaro... Ma potrebbe venire il momento, magari in un Mondiale o in una Coppa America, in cui potrebbe avere la sfortuna di sbagliare un gol e Lautaro a quel punto non sarebbe più Lautaro. Gli direi, allora, di non pensare a sé stesso né come al miglior giocatore né come al peggiore giocatore".

