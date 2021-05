Lautaro Martinez: "Messi mi ha parlato del Barça, ma non ha insistito. Lui a Milano? Impossibile"

vedi letture

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Libero della trattativa che per poco ha "spezzato" la grande coppia venutasi a formare con Lukaku. Ovviamente si parla dell'offerta arrivata da Barcellona: "C’è stata la possibilità concreta. Ma abbiamo finito tardi la stagione, c’erano i problemi del Covid e ho scelto di rimanere. Ti dirò, per fortuna! È stata la decisione giusta. Altre opzioni? No, di cose “formali” solo con il Barcellona. Messi? Ne parlavamo in Nazionale, ma non ha mai insistito. Se gli ho detto di venire a Milano? Ma era impossibile!"