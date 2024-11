Lautaro Martinez: "Pallone d'Oro discorso finito. Ci sono rimasto un po' male"

Dopo Argentina-Perù, il match winner Lautaro Martinez è tornato a parlare in zona mista della partita, raccontando il suo gran gol ai media presenti, tra cui TyC Sports: "Sono contento perché la palla è riuscita a entrare. Ho cercato di essere più veloce possibile perché era un pallone che tornava all'indietro. Così, niente, contento perché sono riuscito a concludere in porta ed è servito a vincere".

È ancora arrabbiato per il settimo posto al Pallone d'Oro?

"No, no, questo discorso è finito dai (ride, ndr). Sono contento alla fine per il settimo posto, ci sono rimasto un po' male come ho detto ma...".

Milito ha detto che avrebbe dovuto vincerlo.

"No, Diego lo dice perché mi ama tanto".

Come vede il Racing sabato?

"Bene, molto bene. Se la vedo? Certo, gioco con l'Inter, ma dopo il pisolino ed essere stato con i bambini guarderò la partita".

Venerdì 19 novembre

Bolivia - Paraguay 2-2: 15' Vaca Moreno (B), 71' Almiron (P), 80' Miguelito rig. (B), 91' Enciso (P)

Mercoledì 20 novembre

Colombia - Ecuador 0-1: 7' Valencia

Cile - Venezuela 4-2: 13' Savarino (B), 20' E. Vargas (C), 22' Ramirez (V), 29' Rincon aut. (C), 38' Cepeda (C), 47' Cepeda (C)

Argentina - Perù 1-0: 55' Lautaro Martinez

Brasile - Uruguay 1-1: 55' Valverde (U), 62' Gerson (B)

CLASSIFICA

Argentina 25 (12)

Uruguay 20 (12)

Ecuador 19 (12)

Colombia 19 (12)

Brasile 18 (12)

Paraguay 17 (12)

Bolivia 13 (12)

Venezuela 12 (12)

Cile 9 (12)

Perù 7 (12)