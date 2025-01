Lautaro: "Orgoglioso di aver raggiunto Mazzola. Milan? Sappiamo cos'è successo a Riyadh"

"Oggi per noi è stata una gara molto importante da vincere perché in questo modo abbiamo un calendario meno impegnativo". Lautaro Martinez, autore di una tripletta nel 3-0 sul Monaco, commenta la serata a Inter TV: "Per fortuna, la squadra ha avuto la testa e l'atteggiamento giusto. Sono contento perché ci siamo qualificati tra le prime otto squadre e per noi era l’obiettivo principale. Il pallone come premio della tripletta lo dedico a mio figlio e alla mia famiglia che è venuta qui per vedermi. Abbiamo chiuso la gara dopo un quarto d’ora e questo accade quando hai la cattiveria giusta, con l'uomo in più poi abbiamo giocato con più tranquillità.

Sono orgoglioso di aver raggiunto Mazzola (a quota 17 in Coppa dei Campioni, ndr), però l’importante è che l’Inter continui a vincere e sono contento di rendere felici i tifosi. Siamo una grande squadra, rispettiamo tutti e già due anni fa in finale abbiamo dimostrato il nostro valore, lo scorso anno poi meritavamo di passare con l’Atletico, ma oggi vogliamo continuare a fare bene, sono contento dei miei compagni, dello staff e dei tifosi. Sicuramente il nostro obiettivo quest’anno è quello di vincere tutte le competizioni che disputiamo, ora abbiamo sicuramente pensare a un impegno fondamentale che è quello nel derby contro il Milan. Questa sicuro resta una serata perfetta, indimenticabile. Quello degli ottavi era un obiettivo fisso che avevamo da inizio stagione e l'abbiamo raggiunto. Saltare due partite era fondamentale per noi: abbiamo meritato questa vittoria. Per me è un momento speciale, mi sento benissimo, sto giocando tante partite e il fisico risponde bene.

Adesso bisogna recuperare perché arriva il derby: sappiamo cosa è successo a Riyadh ma per noi non è una rivincita, tutti i derby sono diversi e speciali. Oggi festeggiamo, poi pensiamo al derby che è importantissimo per il nostro percorso in campionato”.