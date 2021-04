Lavezzi e il Napoli: "Mazzarri? L'ho fatto diventare pazzo, ma lo stimo. Come Reja"

Intervistato da Sky Sport, l'ex napoli Ezequiel Lavezzi ha raccontato diversi retroscena legati alla sua esperienza in azzurro. A partire dal suo primo allenatore in Italia, Edy Reja: "Ho un rispetto grandissimo per lui, dal punto di vista calcistico mi ha fatto crescere tantissimo e mi ha sempre saputo gestire. Quando ero giovane ero più complicato. La lite a Lisbona? Sono cose che succedono nella carriera di un giocatore".

Il salto di qualità, invece, è arrivato con Walter Mazzarri: "L'ho fatto diventare pazzo in quegli anni, lo prendevo in giro per quei capelli che aveva. Ma lo stimo tantissimo, ancora oggi lo sento e mi ha insegnato tanto. Gli allenatori, soprattutto in Italia, mi hanno aiutato a migliorare".

Il primo gol, il 2 settembre 2007, nella seconda partita giocata in Serie A in casa dell'Udinese: "Al di là del gol, ho fatto una grande partita e abbiamo vinto 5-0. Ho avuto la possibilità di segnare ma anche di divertirmi tantissimo in campo, quel giorno penso sia stato quello in cui i tifosi del Napoli mi hanno conosciuto. Sono arrivato un po' sovrappeso, poi ho iniziato a mangiare bene e quello mi ha aiutato a stare in forma".