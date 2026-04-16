Lavezzi rivela: "Depressione, ansia, buio. Ho conosciuto l'oscurità e mi facevo del male"

Ezequiel Lavezzi, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato anche il brutto periodo personale vissuto a fine 2023: "Ho attraversato un periodo difficile, ma ora sto bene. Un profondo malessere, ho conosciuto l’oscurità. Mi facevo del male. A me e a chi mi stava vicino. Alternavo depressione a crisi di ansia. Non ero mai lucido, la testa piena di pensieri negativi".

Sulle voci girate intorno a lui, l'ex Napoli risponde così: "Mi hanno ferito, ma erano cose che non potevo controllare. Ero l’unico a sapere davvero cosa stessi attraversando. Avevo toccato il fondo, non riuscivo più a vedermi così. Grazie al sostegno di mia moglie e della mia famiglia mi sono affidato a degli psicologi e ad altri specialisti di una clinica. Il mio percorso non è finito. Do un consiglio a chi soffre così: chiedete aiuto".

Tornando con la mente a quei mesi, Lavezzi dice però di sentirsi orgoglioso: "Orgoglio per essere riuscito ad accettare e poi ad affrontare le mie fragilità. E anche gratitudine: star così male mi ha cambiato come persona. Sono un uomo più consapevole e maturo. A volte non puoi conoscere la luce senza aver visto il buio", le parole del Pocho al quotidiano.