Lavezzi e l'aneddoto a Napoli: "Passai col rosso, la polizia mi inseguì. Invece di multarmi..."

L’amore tra Ezequiel Lavezzi e Napoli non si è mai spento, ma il Pocho ha ricordato anche quanto fosse complicato vivere quotidianamente la popolarità in città. Ospite del podcast argentino Olga, l’ex attaccante azzurro ha parlato del rapporto speciale costruito con i tifosi durante gli anni vissuti al San Paolo. "A Napoli la gente mi ha fatto sentire molto bene, ma non potevo uscire per strada", ha raccontato l’argentino, spiegando come l’affetto ricevuto fosse enorme e totalizzante. I tifosi, infatti, lo consideravano quasi un napoletano adottivo, un legame che col passare del tempo è diventato difficile da gestire fuori dal campo.

Lavezzi ha poi svelato anche un curioso episodio vissuto insieme al figlio Tomas: "Passai col rosso davanti alla polizia dicendo che mio figlio stava male". Fermato dagli agenti, la situazione prese però una piega inattesa: "Pocho, come fai a passare col rosso così?", si sentì dire dai poliziotti che lo avevano riconosciuto. Alla fine, invece della multa, arrivò addirittura una scorta fino a destinazione.

"Quando me ne sono andato ero un po’ stanco di tutto", ha ammesso il Pocho, ripensando alle continue attenzioni ricevute durante la sua esperienza napoletana.