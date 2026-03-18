Lazio, a Bologna ancora senza Basic: tra adduttore e un contratto non rinnovato

Non ci sarà neanche a Bologna Toma Basic e così un'infiammazione all'adduttore lo terrà ai box di fatto per due mesi. L'ultima presenza del croato è datata 8 febbraio, quando la Lazio pareggiò 2-2 a Torino contro la Juventus. Basic uscì all'intervallo per un problema all'adduttore accusato sul finire di primo tempo, una situazione che però non destava grande preoccupazione. Sembrava essersi fermato in tempo il croato, ma da quel momento non ha più visto il campo. Ha provato a rientrare in gruppo un paio di settimane fa, ma la situazione non si è sbloccata e anche contro il Bologna non sarà a disposizione di Maurizio Sarri. Inevitabile pensare che questa decisione possa anche essere legata al contratto non rinnovato e alla volontà di Basic di non rischiare in vista dell'estate.

Lazio, nessun segnale per il rinnovo di Basic



Sembrava essere arrivato a inizio dicembre il semaforo verde sul rinnovo di contratto fino al 2030 per Basic, un accordo trovato e confermato dallo stesso centrocampista croato. "Io ho accettato l'offerta - ha detto lo stesso Basic in conferenza stampa a fine gennaio - poi però non è successo niente". E da quel momento, di fatto, è calato il gelo tra le parti. La Lazio ha deciso di non presentare più il rinnovo al croato che, di fatto, è agli ultimi mesi in maglia biancoceleste. Nonostante le buone parole spese da Sarri per il centrocampista classe '96, la società ha scelto di guardare altrove. Resta da capire quale sarà l'impiego dello stesso Basic da qui a fine stagione, in quelli che saranno i suoi ultimi due mesi a Roma prima di una nuova avventura.