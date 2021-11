Lazio, a Sarri non piace Muriqi e Tare deve cercare una nuova punta: piace Joao Pedro

Giorni caldi in casa Lazio per quanto riguarda il mercato dell'attacco. Muriqi non ha convinto Sarri che ha già chiesto a Sarri l'acquisto di una punta che possa essere l'alter ego di Immobile. La prima opzione porta al capitano del Cagliari Joao Pedro, giocatore che i biancocelesti ritengono perfetto per sostituire il kosovaro probabilmente in partenza. A riportarlo è Il Messaggero.