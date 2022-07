Lazio, accordo con Provedel come vice-Maximiano. Ma lo Spezia deve prima trovare il sostituto

L'obiettivo numero uno della Lazio per la porta, dopo Luis Maximiano che è già ufficiale, resta Ivan Provedel. Il duo Lotito-Tare ha un accordo con il portiere, in scadenza nel 2023 con lo Spezia e non intenzionato (per ora) a rinnovare. Ma manca l'accordo con il club ligure, che prima di aprire deve individuare un sostituto all'altezza. A scriverlo è il Corriere dello Sport.