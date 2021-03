Lazio, Acerbi: "Una grande squadra non molla mai. Restiamo concentrati sull'obiettivo"

Attraverso i propri social, il difensore della Lazio Francesco Acerbi commenta il successo ottenuto oggi dai suoi contro l’Udinese: “Una grande squadra non molla mai! Oggi era importante ripartire con una nuova vittoria in campionato per rimanere concentrati sul nostro obiettivo. Avanti così!”, le parole del centrale.