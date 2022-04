Lazio, Allan può arrivare solo con un addio pesante e un taglio dell'ingaggio

La voglia di Sarri di tornare ad allenare Allan non è un mistero, così come l'intenzione del club biancoceleste di provare ad accontentare il tecnico nella prossima estate (qui i dettagli dell'incontro di ieri tra la società e il tecnico biancoceleste). Tuttavia, rivela LaLazioSiamoNoi.it, l'innesto del brasiliano verrebbe preso in considerazione solo in caso di partenza di un big di centrocampo, con Milinkovic-Savic che resta il maggiore indiziato a lasciare la Capitale. Non solo, ci sarebbe poi da discutere sull’eventuale ingaggio: Lotito non può garantire ad Allan i soldi percepiti in Premier, servirebbe un taglio, anche per non appesantire troppo il monte ingaggi.