Lazio, anche Tare in bilico: il ds biancoceleste potrebbe lasciare dopo oltre un decennio

Non solo Simone Inzaghi, in casa Lazio ci sono dubbi anche sulla permanenza del DS Igli Tare. Come si legge sulle pagine de Il Tempo infatti, Tare è in bilico sia per le scelte di mercato sia per le offerte ricevute da altri club. Potrebbe lasciare la Lazio dopo oltre un decennio.