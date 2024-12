Lazio, Baroni: "Bravi a crederci fino in fondo, Marusic è un titolarissimo di questa squadra"

vedi letture

Marco Baroni, tecnico della Lazio, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 contro il Lecce: "Marusic è un titolarissimo, uno dei giocatori più importanti che abbiamo, un esempio come uomo e come professionista. Nel secondo tempo eravamo poco puliti, ho cercato di mettere degli esterni perché era l'unico modo per entrare, abbiamo fatto tanti cross. Ci è mancata un po' di precisione, nei cambi abbiamo trovato più brillantezza e qualità, sono contento per il gol di Marusic ma principalmente per la prestazione della squadra".

Si poteva essere più puliti nelle scelte?

"Sono partite complicate, quando trovi una squadra che si abbassa e ti aspetta. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi di rifinitura, ma è normale perché questa squadra ha fatto 10 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte negli ultimi 50 giorni giocando tante partite ravvicinate. Sappiamo in cosa dobbiamo migliorare, la squadra crede in quello che fa, oggi però devo fare i complimenti alla squadra perché questa è stata una gara veemente di pressione fisica e siamo stati bravi, lucidi, ci abbiamo creduto fino in fono senza perdere equilibrio e questa è la cosa più importante".

Cosa le è piaciuto di più e cosa meno?

"Più che il tiro fuori la traversa, dovevamo gestire meglio quella situazione anche se Noslin aveva preso una brutta distorsione. Dobbiamo stare più attenti, però la squadra ha gestito bene anche l'episodio negativo restando sempre dentro la prestazione. Siamo rimasti ordinati, cercando di trovare fino in fondo le soluzioni per vincere la gara".