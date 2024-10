Lazio, Baroni: "Goundouzi leader. Soddisfatto del clima attorno a noi"

Marco Baroni, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match casalingo contro il Genoa, gara valida per la 9° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Queste le sue parole:

Si entra allo stadio e c’è tanta elettricità adesso ma all’inizio non era così. È soddisfatto di questo cambio nell’ambiente?

“L’entusiasmo è sempre una motrice trainante. Questo lo deve avere la squadra. Di questo siamo contenti e dobbiamo essere bravi a gestirlo”.

Se non vinci, impari, ma se vinci cosa succede all’interno della squadra?

“Lavoriamo molto sulla mentalità. Credo che nel calcio di adesso con le partite ravvicinate, si lavora per l’oggi e il domani insieme. Ogni gara è un nuovo test per alzare il livello di mentalità dove la squadra non deva mai non spendersi. Credo che la bellezza di un atleta e di una squadra risiede in quello che dà. E noi non dobbiamo mai mancare”.

Guendouzi è dentro le dinamiche come leader, che giocatore ha trovato?

Matteo è bravo, forte, è un leader ma ne ho tanti dentro la squadra in tuto ciò che fanno e danno. Ormai è il collettivo che deve fare la differenza, con un’identità forte.

Di seguito le formazioni ufficiali del match

LAZIO (4-2-3-1) Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos.

Allenatore: Marco Baroni.

GENOA (4-4-2) Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby, Pinamonti.

Allenatore: Alberto Gilardino.