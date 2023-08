Lazio, Casale esalta Isaksen: "Ci ha fatto girare la testa, può essere il miglior esterno di A"

La Lazio ha accolto diversi volti nuovi durante la preparazione e adesso ci siamo quasi: il campionato sta per cominciare e vedremo tante facce inedite, a cominciare da Gustav Isaksen, prelevato dal Midtjylland dopo aver trafitto proprio Sarri e i suoi ragazzi lo scorso anno, sia all'andata che al ritorno.

Dell'esterno danese ha parlato anche Nicolò Casale, difensore biancoceleste, in una lunga intervista concessa a DAZN: "L'anno scorso ci ha fatto girare la testa, è stato quello che ci ha colpiti di più. Fortunatamente ora è in squadra, è giovane e ha qualità. Non voglio sbilanciarmi troppo, ma può essere il miglior esterno del campionato".