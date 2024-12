Live TMW Lazio, Castellanos: "La squadra stava bene nonostante il KO con l'Inter"

23.45 - Valentin Castellanos si presenta in sala stampa al termine di Lecce-Lazio. Diretta scritta delle sue parole su TMW.

Che partita è stata?

"Venivamo da una settimana complicata dopo l'Inter, ma la squadra stava bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata su un campo difficile. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, dopo il pari abbiamo abbassato un po' la testa ma alla fine siamo riusciti a vincere. Siamo una squadra difficile da affrontare".

Il Lecce?

"È una squadra forte, giocano bene ed è difficile da affrontare. Noi puntiamo a migliorare sempre di settimana in settimana, oggi era importante vincere".

Il gol?

"Segnare è sempre importante, è una bella responsabilità essere attaccante della Lazio. Per me è importante lavorare per la squadra, ancora prima che segnare".

23.50 - Termina la conferenza di Castellanos.