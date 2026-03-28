Focus TMW Lazio, come vanno i prestiti in Serie B: Artistico determinante. Milani in calo

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Lazio.

Gabriele Artistico (attaccante, Spezia) - Quando segni 11 gol in una squadra che in 32 gare ne ha segnati solamente 31 non serve altro per spiegare quale sia stato il livello delle sue prestazioni personali.

Filipe Bordon (difensore, Sudtirol) - Approdato in biancoceleste nel 2023 quella in Alto Adige per il brasiliano è la prima vera esperienza nel calcio professionistico italiano. L'impiego è stato discontinuo (solo 14 presenze, con sei titolarità), ma essendo un 2005 ha tempo per crescere.

Alessandro Milani (terzino sinistro, Avellino) - Alla sua prima esperienza lontano da Formello il terzino italo-venzuelano ha vissuto la fase iniziale di stagione con una presenza costante in campo. A cavallo fra vecchio e nuovo anno, però, il minutaggio è drasticamente calato, arrivando a toccare i 38' in tre apparizioni nel 2026.

Pietro Pinelli (centrocampista, Reggiana) - Apprendistato puro in Emilia. Non ha mai visto il campo.