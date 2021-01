Lazio, Correa in gruppo per la prima volta. Possibile convocazione per il derby

Dopo una lunga seduta di analisi video, la Lazio è scesa in campo a Formello alla vigilia del derby. Prove tattiche per Inzaghi, che conferma lo stesso undici visto domenica a Parma. Reina tra i pali, visto che Strakosha è out, con Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa. Lazzari e Marusic sui quinti, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo. Davanti Caicedo con Immobile. Ma la notizia odierna è che Correa si è allenato per la prima volta in gruppo. L'attaccante, nei giorni scorsi, aveva sempre svolto differenziato, oggi era invece insieme ai compagni nelle esercitazioni tattiche.