Lazio, da domenica fino a fine mese in Curva Maestrelli una gigantografia di Mihajlovic

vedi letture

Domenica la Lazio giocherà in casa contro l'Empoli e sarà la prima gara all'Olimpico dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Per l'occasione, come ricorda il club biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale, verrà allestita in Curva Maestrelli una gigantografia con una delle immagini più iconiche del serbo, che rimarrà per tutte le gare interne del mese di gennaio, quando la Lazio affronterà Bologna, Milan e Fiorentina (tutte squadre allenate dal serbo in carriera). Non solo: il Lazio Museum allestirà una mostra all’interno della tribuna Autorità dello Stadio Olimpico. Verrà esposta una sequenza di maglie storiche per ripercorrere la sua esperienza in biancoceleste, tra trionfi e vittorie scolpite nel tempo.