Lazio, dalla Turchia: contatto Muriqi-Fenerbahçe per valutare un ritorno in Turchia

Istanbul-Roma. Andata e ritorno. Potrebbe essere questo il tragitto del percorso professionale di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro arrivato alla Lazio dal Fenerbahçe la scorsa estate. Con appena due gol all’attivo in stagione il centravanti, stando a quanto riportato dal portale turco Sabahsport, avrebbe avuto un contatto telefonico con la sua ex società per valutare un possibile ritorno in Turchia. Difficile però ipotizzare che il Fenerbahçe sia disposto a pagare i 15 milioni di euro attualmente ipotizzati per il suo cartellino.