Lazio, domani call con gli agenti di Nuno Tavares: prosegue la trattativa con l'Arsenal

La Lazio non si fermerà a Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza biancoceleste sta cercando di mettere a disposizione del nuovo tecnico Marco Baroni un esterno e per questo sta continuando la trattativa con l'Arsenal per Nuno Tavares. Domani, mercoledì 10 luglio, è prevista una call tra il club capitolino e gli agenti del calciatore.

Da capire anche la posizione dei Gunners, che per ora sono fermi sulla loro richiesta iniziale di 8-9 milioni di euro. Troppi per Claudio Lotito, che ha offerto delle cifre più basse. Gli inglesi chiedono anche di riservarsi un'importante percentuale sull'eventuale futura rivendita del classe classe 2000, che ha il contratto in scadenza tra un anno, nel 2025.

Nuno Tavares non ha giocato molto nella stagione appena conclusa che ha trascorso in prestito al Nottingham Forest. Per lui solamente 12 presenze, di cui 8 in Premier League e 4 in FA Cup. Nel 2022-2023 invece era riuscito a fare molto meglio al Marsiglia: 39 gare giocate, delle quali 31 in Ligue 1 con 6 gol, 2 in Coupe de France e 6 in Champions League. Ha ovviamente vestito anche la maglia dei Gunners nel 2021-2022, mettendo insieme 28 gettoni (22 in Premier League, 5 in Carabao Cup e uno in FA Cup) con una rete all'attivo. Da registrare anche i 41 match con un gol con il Benfica, dove è cresciuto calcisticamente. Nel corso della sua carriera ha conquistato una Supercoppa Portoghese nel 2020 con la maglia proprio del club di Lisbona.