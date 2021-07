Lazio, domani il primo giorno di Sarri: via alle visite. Test anche per tecnico e staff

Il primo giorno della nuova stagione della Lazio si avvicina sempre più. Nella giornata di domani Maurizio Sarri arriverà a Roma e cominceranno le visite mediche di tutto il gruppo: mercoledì e giovedì pomeriggio tutta la rosa, compreso il mister e lo staff, andranno in Paideia per sottoporsi ai controlli. Sabato la partenza per Auronzo di Cadore.