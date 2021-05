Lazio, domani l'incontro tra Lotito e Inzaghi: l'addio non è ancora certo

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'addio di Simone Inzaghi dalla Lazio, seppur probabile dopo le parole del tecnico post Sassuolo, non è ancora certa. Il perché è da ricondurre al rapporto tra Lotito e l'allenatore, che va avanti da 17 anni e che potrebbe prevedere anche un colpo di scena. L'incontro che domani dovrebbe avvenire tra i due, potrebbe suggellare l'addio oppure riaccendere una trattativa per il rinnovo che sembrava ormai dimenticata. Nel caso in cui Inzaghi dovesse divorziare dai biancocelesti, ecco che il nome in pole sarebbe quello di Gattuso con il quale però i contatti per il momento sono stati ancora indiretti e non approfonditi.