TMW Lazio, due recuperi per Baroni: Zaccagni e Noslin in gruppo. Il capitano partirà titolare

Novità da casa Lazio. La rifinitura di questa mattina a Formello restituisce definitivamente al tecnico Marco Baroni i due ex della sfida di domani con il Verona. Al Bentegodi ci saranno sia Mattia Zaccagni che Tijjani Noslin, reduci rispettivamente da un fastidio muscolare e da una brutta distorsione alla caviglia.

Capitan Zaccagni partirà dal primo minuto, mentre Noslin sarà a disposizione ma solamente dalla panchina. Sorprese in difesa, con Baroni che prova per la prima volta dall’inizio in Serie A la coppia composta da Gila e Gigot, dando così un turno di riposo a Romagnoli.

Prima da titolare in campionato per Hysaj, che fa tirare il fiato a Marusic, unico terzino destro in lista UEFA e destinato alla titolarità giovedì contro la Real Sociedad.

La probabile formazione

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.