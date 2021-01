Lazio, è fatta per Musacchio. Inzaghi: "Sì, in difesa arriverà qualcuno per aiutarci"

Vigilia di Coppa Italia per la Lazio, che in serata partirà per Bergamo dove domani affronterà l'Atalanta per i quarti di finale. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha presentato la sfida ai microfoni della radio ufficiale del club:

Che sfida è quella con l'Atalanta? Si parla di una nuova rivalità del calcio italiano...

"Sarà una settimana molto impegnativa per noi. Un doppio contro con l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Dovrò valutare la condizione dei ragazzi e affrontare una partita per volta. Domani è quella più importante".

Ruoterai qualche giocatore dopo la partita col Sassuolo?

"Dovrò alternare le forze tra la coppa e il campionato. Ho la fortuna di avere tanti giocatori disponibili".

Capitolo mercato: serve un difensore...

"Sappiamo che abbiamo questa problematica in difesa. Tra me e il direttore c'è tanta sinergia, penso che arriverà qualcuno per aiutarci".

