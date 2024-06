Ufficiale Lazio, ecco il comunicato: Igor Tudor ha rassegnato le dimissioni

La notizia era già nell'aria da oramai qualche ora, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Igor Tudor non è più l'allenatore della Lazio a partire dalla serata di oggi. Una decisone forte che ora costringerà il club capitolino a tornare alla ricerca di un tecnico che possa guidare la rinascita a partire già dal ritiro estivo.

Dopo i colloqui intensi dei giorni scorsi fra lo stesso tecnico croato, l'agente Seric, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani erano emerse incompatibilità di fondo per quel che riguarda il progetto del club capitolino e la direzione da far prendere al mercato. Da qui alle dimissioni il passo è stato breve, con l'ex OM che in serata ha così lasciato la propria panchina e che, salvo ripensamenti, nelle prossime ore spiegherà la propria versione a stampa e tifosi tramite una conferenza stampa.

Questo il comunicato con cui la società biancoceleste ha annunciato le dimissioni di quello che oramai può essere considerato a tutti gli effetti l'ex allenatore: "La S.S. Lazio comunica che, in data odierna, Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali", si legge sul sito della Lazio.