Lazio, Felipe Anderson: "Con il tempo e il lavoro vedremo ciò che potremo raggiungere"

A Lazio Style Channel, Felipe Anderson ha parlato dopo il successo dei biancocelesti in Europa League contro la Lokomotiv Mosca: "Sapevamo che loro avevano tanta densità in mezzo al campo e che nelle parti esterne avevamo spazio per puntare. Siamo entrati con quest'idea di sfruttare gli esterni, e abbiamo fatto bene. Ci abbiamo provato per tutta la partita. Abbiamo fatto una bella gara di squadra. Il mister ci chiede sempre attenzione. L'impatto sulla gara è stato determinante, abbiamo dimostrato da subito che volevamo vincere. La stessa cosa era accaduta nel derby. Siamo contenti di un altro risultato positivo. Necessità di tempo? Tanti calciatori si conoscevano da tanto tempo, anche io avevo giocato già con qualcuno. Però lo stile di gioco è cambiato e ci vuole un po' di tempo per comprendere la mentalità. Piano piano e con tanto lavoro vedremo i risultati e ciò che possiamo raggiungere. Match col Bologna? Difficile quando si gioca durante la settimana, pensiamo subito al recupero e alla prossima partita. Non c'è tempo di godersi la vittoria, una squadra vincente deve sempre pensare alla prossima".