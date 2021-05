Lazio, garanzie tecniche e tutela davanti ai media: il sì di Inzaghi si basa su queste richieste

vedi letture

Garanzie tecniche e maggiore tutela mediatica. Sono state queste le richieste di Simone Inzaghi nel corso del lungo summit con Lotito e Tare per arrivare alla fumata bianca sul rinnovo di contratto. L'accordo economico è stato trovato subito perché le parti lo avevano già contrattato in precedenza, più spinoso il discorso sulla necessità di rifondare la squadra. Saranno necessarie almeno 7-8 cessioni e altrettanti acquisti per provare a mantenere il recente rendimento. Anche il presidente e il ds sono d'accordo anche se i conti dovranno sempre quadrare alla perfezione. Lotito ha messo alle strette l'allenatore per evitare che prendesse corpo l'offerta interista, pretendendo una risposta immediata da parte di Inzaghi, che alla fine ha rotto gli indugi dando il via libera per la firma fino al 2024. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.