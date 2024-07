Lazio, goleada record con l’Auronzo: finisce 23-0. Triplette Noslin-Tchaouna, doppio Dele-Bashiru

Inizia col piede giusto la nuova Lazio di Marco Baroni, che dopo tre giorni di duro lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo va in goleada contro l’Auronzo allo Zandegiacomo. Finisce 23-0 davanti a circa 700 spettatori e segnano tutti i nuovi, con Noslin e Tchaouna sugli scudi autori di una tripletta nel secondo tempo. Bene anche Dele-Bashiru, autore di una doppietta. Arrivano buone risposte da Pedro, provato da trequartista nel 4-2-3-1. Prima sgambata sul campo adiacente anche per Nuno Tavares, arrivato oggi all’ora di pranzo ad Auronzo e già al lavoro per mettersi a disposizione di Baroni il prima possibile.

Il primo tempo

Ci mette venti minuti a carburare la Lazio di Marco Baroni nel primo test del ritiro di Auronzo di Cadore. Il tabellino si apre subito dopo tre minuti con Castellanos che è il primo a timbrare il cartellino con il sinistro. Fino al 20esimo la Lazio non trova il gol, Cancellieri si divora con il destro il pallone del possibile 2-0 a porta vuota e in almeno tre circostanze Diego Zanella dice no agli uomini di Baroni. Il raddoppio lo firma Pedro con un’azione personale e da quel momento è goleada Lazio. In dieci minuti segnano Casale, Guendouzi, di nuovo Castellanos e alla mezz’ora arriva anche la doppietta di Pedro, che trasforma dal dischetto un rigore procurato da Isaksen. Dopo il 6-0 esce Rovella, colpito duro poco prima alla caviglia, e al suo posto entra Cataldi che prende la fascia di capitano dal braccio di Marusic. Il primo tempo si chiude con protagonisti Isaksen e Pedro. Un uno-due firmato prima dal danese su assist dello spagnolo, poi dalla tripletta dell’ex Chelsea a porta vuota su passaggio del classe 2001, e che fissa il punteggio sul risultato di 8-0.

I nuovi sugli scudi

Nella ripresa Baroni cambia dieci undicesimi, resta in campo il solo Cataldi entrato alla mezz’ora al posto di Rovella. Si vedono i nuovi, con Noslin che segna il nono gol dopo appena tre minuti. La doppia cifra viene raggiunta con il colpo di testa di Vecino su calcio d’angolo battuto da Cataldi. Primo gol biancoceleste anche per Tchaouna, servito da Vecino all’undicesimo, seguito nel giro di tre minuti dalla doppietta di Sana Fernandes. A mezz’ora dalla fine il punteggio è sul 13-0. Baroni cambia Cataldi con Akpa-Akpro, mentre ci sono due cambi anche per l’Auronzo. Il 14-0 lo firma Dele-Bashiru con un destro a giro all’angolino da fuori area. Nel giro di dieci minuti arriva poi la doppietta di Vecino, il 16-0 è di Basic mentre la tripletta di Noslin con due gol in un minuto fissato il risultato sul 18-0 a meno di 20 minuti dalla fine. Cerca l’eurogol Tchaouna in rovesciata alla mezz’ora della ripresa, sulla respinta del portiere Dele-Bashiru fa doppietta per il 19-0. Il ventesimo gol è firmato da Tchaouna a dieci minuti dal fischio finale. Akpa-Akpro eguaglia il record di reti segnate in Lazio-Auronzo realizzando il gol del 21-0 al 36esimo. Record che poi viene superato con la tripletta di Sana Fernandes che vale il 22-0. La ciliegina sulla torta la mette ancora Tchaouna, realizzando la tripletta personale al 43esimo per il 23-0 con cui si chiude il primo test biancoceleste ad Auronzo. Prossima amichevole in programma giovedì 18 luglio sempre alle ore 18.00 allo Zandegiacomo contro il Trapani neopromosso in Serie C.

LAZIO primo tempo (4-2-3-1): Provedel; Marusic (C), Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (dal 31’ pt Cataldi); Isaksen, Pedro, Cancellieri; Castellanos. All: Baroni

LAZIO secondo tempo (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Basic, Milani; Cataldi (C) (dal 15’ st Akpa-Akpro), Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Sana Fernandes; Noslin. All: Baroni

AURONZO primo tempo (4-3-3): Di. Zanella; M. Zanella (dal 31’ pt Carnio), Monti, Praloran, Luza (dal 31’ pt Montagner); Caviola, Damphaalieu, P. Zanella (dal 31’ pt Cella); Da. Zanella (dal 31’ pt Darin), De Pol, Bianchi (dal 31’ pt Vecellio). All: De Bona - De Mario

AURONZO secondo tempo (4-3-3): Di. Zanella (dal 15’ st Pradetto) Bianchi, Pradetto, Paoletti, Da. Zanella (dal 31’ st De Bettin); Ga. Vecellio (dal 31’ st Carnio), Pais, Festini; Montagner (dal 15’ st Luza), Alcani, Nardei. All: De Bona - De Mario

Arbitro: Menozzi

Assistenti: Scaldaferro - Petarlin

Marcatori: 3’ pt e 28’ pt Castellanos, 20’ pt, 31’ pt rig. e 43’ pt Pedro, 23’ pt Casale, 26’ pt Guendouzi, 41’ pt Isaksen, 3’ st, 27’ st e 28’ st Noslin, 8’ st e 21’ st Vecino, 11’ st 34’ st e 43’ st Tchaouna, 12’ st, 15’ st e 41’ st Sana Fernandes, 19’ st e 30’ st Dele-Bashiru, 25’ st Basic, 36’ st Akpa-Akpro

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno