Lazio, Guendouzi: "Futuro? Pensiamo all'obiettivo Champions, poi vedremo alla fine"

vedi letture

Il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 36^ giornata di Serie A.

Cosa hai detto ai compagni prima della gara?

"Questa partita è molto importante, uno spareggio per la Champions. Dovremo dare il massimo come sempre".

In due anni sei entrato nel cuore dei laziali: resterai, Champions o non Champions?

"E' importante riportare la Lazio in Champions League. Daremo tutto nelle ultime tre partite e poi vedremo a fine stagione".