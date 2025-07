Lazio, Guendouzi preoccupa più di Rovella: stessa clausola e sirene dalla Premier League

vedi letture

La Lazio vive con crescente apprensione le situazioni legate a Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi, due pilastri del centrocampo biancoceleste accomunati da una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Un dettaglio tutt’altro che secondario: in caso di pagamento da parte di un club interessato, il presidente Lotito non avrebbe alcun margine di intervento, lasciando la scelta finale esclusivamente ai giocatori.



Se la situazione di Rovella preoccupa, quella di Guendouzi è forse ancora più delicata. Il francese, sotto contratto fino al 2028, è da tempo nel mirino di diversi club di Premier League. Dopo i sondaggi di Newcastle e Aston Villa, ora anche il Sunderland, guidato dal suo ex tecnico ai tempi del Lorient Régis Le Bris, si è inserito nella corsa. Un interesse che potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane.

Secondo Il Messaggero, la Lazio spera che il ritorno di Maurizio Sarri possa fare da ago della bilancia. Guendouzi si era detto entusiasta della possibilità di tornare a lavorare con il tecnico toscano, al punto da seguire personalmente l’evoluzione della trattativa. Con il mercato in entrata al momento bloccato, Lotito non ha margini di manovra per offrire rinnovi o adeguamenti economici. La Lazio può solo incrociare le dita e sperare che né Guendouzi né Rovella scelgano di attivare la clausola e lasciare Formello in estate.