Lazio, Hysaj delude anche in nazionale: in estate può lasciare Roma

Tra le varie sorprese di questi primi giorni dell’Europeo in Germania c’è sicuramente l’Albania di Sylvinho. Dopo il ko di misura contro l’Italia all’esordio, le aquile hanno pareggiato 2-2 ieri contro la Croazia rischiando addirittura di vincere nel finale. Tanti i giocatori che si stanno mettendo in mostra, da Asani al giovane terzino Mitaj, che piace anche alla Lazio. Chi invece sta soffrendo molto è Elseid Hysaj, il terzino biancoceleste sta proseguendo sulla falsariga della stagione vissuta a Roma. Tante imprecisioni anche con la Croazia, sul gol di Kramaric è passivo e il destro del croato gli passa in mezzo alle gambe. Sull’autogol del momentaneo 2-1 croato si fa spostare ingenuamente da Budimir liberando l’attaccante dell’Osasuna in area di rigore.

Hysaj in uscita: c’è il problema ingaggio

Voluto fortemente da Sarri, dopo tre anni in biancoceleste Hysaj può lasciare Roma. L’ex Napoli ha ancora un anno di contratto con un ingaggio pesante da circa due milioni di euro netti. Proprio l’ingaggio di Hysaj rappresenta un problema in ottica cessione, con la Lazio che al momento non sta valutando una rescissione di contratto. L’idea è quella di monetizzare e poi fare un investimento su un terzino sinistro giovane (Mitaj piace molto), ma al momento non sono arrivate offerte. Senza la cessione di un terzino la Lazio rimarrà con i quattro esterni difensivi oggi a disposizione. Difficile immaginare la partenza di uno tra Pellegrini e Marusic, da valutare la posizione di Lazzari. Chi è in uscita è Hysaj, ma senza proposte ufficiali e con prestazioni deludenti anche all’Europeo sarà difficile attrarre da qui a fine mercato.