Lazio, odi et amo tra Sarri e Tare: il futuro della coppia è ancora tutto da scrivere

Nonostante da mesi si parli di una possibile separazione tra uno tra Sarri e Tare e la Lazio nel corso della prossima estate, il futuro di questa coppia è ancora tutta da scrivere. Secondo La Gazzetta dello Sport Lotito si è già messo in moto per capire se ci siano i margini per continuare a lavorare con entrambi, anche perché al di là delle divergenze di filosofia, i risultati della squadra biancoceleste danno ragione al lavoro in concerto tra due caratteri molto diversi tra loro. Alle volte anche dalle grandi divergenze nascono grandi successi e alla Lazio lo sanno bene visto quanto accadde nel 1974 con uno spogliatoio diviso in fazioni ma vincente sul campo.