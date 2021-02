Lazio, il discorso fatto da Inzaghi alla squadra dopo la dura batosta in Champions

Dopo la brutta sconfitta in Champions subita contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi ha aspettato un giorno per spingere il proprio gruppo a reagire con un discorso che ieri ha fatto vibrare le porte di Formello: "Nessuna sconfitta al mondo deve fermarci o dividerci - il senso del giuramento fatto prima dell'allenamento - Ci serve da lezione, per diventare migliori bisogna giocare contro i migliori. Questa partita ci sarà ancora più forza. Per battere la Juve ci abbiamo messo due anni e poi li abbiamo battuti più volte. Per mettere in difficoltà squadre come il Bayern dobbiamo restare in Champions e continuare a giocare queste partite. Siamo forti e uniti come una vera famiglia". Questo il senso del discorso fatto alla squadra e riportato questa mattina dal Corriere dello Sport.