Lazio, il rinnovo di Pedro è solo una formalità: durante il Mondiale la firma fino al 2024

vedi letture

L'ottimo rendimento di Pedro è diventato un fattore in casa Lazio, con lo spagnolo che dopo i problemi fisici di inizio stagione ha messo a referto 4 gol in 603 minuti di gioco. Il club biancoceleste, nonostante l'avanzare dell'età, non ha intenzione di privarsi del suo campione e secondo Il Messaggero il rinnovo del suo contratto in scadenza è soltanto una formalità: durante la pausa per il Mondiale le parti si incontreranno e metteranno nero su bianco il prolungamento di una ulteriore stagione.