Lazio, il ritorno di Sepe è più lontano. Frenata nella trattativa con la Salernitana

Ancora dubbi su dove giocherà Luigi Sepe la prossima stagione. Negli ultimi giorni era spuntata l'indiscrezione di un possibile ritorno alla Lazio dopo il prestito dello scorso anno. L'edizione odierna de Il Mattino, però, riporta una frenata all'interno della trattativa. Il portiere, infatti, ora potrebbe rimanere anche alla Salernitana, nonostante l'ingaggio decisamente elevato per gli standard della Serie B (più di un milione).

La sua permanenza a Roma sarebbe possibile solo grazie a una spalmatura del suo stipendio: alla Lazio potrebbe tornare solamente nel ruolo da terzo portiere dietro Provedel e Mandas, che sembra destinato a rimanere a dispetto degli interessamenti dalla Premier e non solo per lui. Per Sepe l'anno scorso zero presenze sia con Sarri che con Tudor, che a sorpresa ha promosso titolare Mandas nel momento dell'infortunio a Provedel.

Le ultime due stagioni di Sepe tra Salerno e Roma

Nel 2022/23 Sepe ha partecipato a 17 partite, accumulando 1530 minuti di gioco, prima di essere soppiantato da Ochoa come titolare della Salernitana. Come detto, nella stagione 2023/24 ha giocato 0 partite di Serie A e Coppa Italia, superato anche da Mandas nelle gerarchie di Sarri e Tudor. L'ex Parma ha comunque convinto la società biancoceleste del proprio valore e potrebbe dunque restare in biancoceleste per fare da riserva.