Lazio, infermeria pronta a svuotarsi: Sarri col Parma rivedrà Cataldi e Basic

Arrivano buone notizie da Formello dopo il primo allenamento alla ripresa della settimana. Maurizio Sarri aveva concesso due giorni di riposo alla squadra che ieri è tornata a lavorare, seppur a ranghi ridotti visti i nove giocatori partiti con le nazionali, nel centro sportivo biancoceleste. Un semplice ritorno in campo in attesa di quelle che saranno le notizie dall'infermeria. Non è positiva la situazione di Mattia Zaccagni, la lesione muscolare accusata contro il Milan è piuttosto seria, lo stop rischia di essere di almeno 40-50 giorni. Questo mette a rischio la sua presenza nella partita più importante per la Lazio, il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta a Bergamo in programma mercoledì 22 aprile.

Lazio, Cataldi e Basic pronti al ritorno. Buone notizie da Gila

Non preoccupano in casa biancoceleste le condizioni di Mario Gila, uscito nel primo tempo di Bologna-Lazio. Lo spagnolo convive con un problema al ginocchio che lo sta limitando da diverse settimane, questa sosta gli permetterà di recuperare ed essere regolarmente a disposizione per la partita di sabato 4 aprile contro il Parma. All'Olimpico si dovrebbero rivedere anche Danilo Cataldi e Toma Basic, entrambi ai box di recente e pronti a recuperare dopo la sosta. Sarri ha bisogno di avere più soluzioni a centrocampo, l'esperimento Patric in regia ha dato buone risposte ma col rientro di Cataldi sarà il regista classe '94 a tornare a dettare i tempi di gioco. Basic si giocherà una maglia con Dele-Bashiru, che rientrerà tardi dalla nazionale e potrebbe aver bisogno di un turno di riposo.