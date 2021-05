Lazio, Inzaghi cerca il riscatto: "Il Parma avrebbe meritato un'altra classifica, non sarà facile"

Dopo il ko per 2-0 contro la Fiorentina, la Lazio proverà a rialzarsi domani all'Olimpico contro il Parma già retrocesso. Alla vigilia del match, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato a Lazio Style Channel, soffermandosi così sugli avversari: "Mi dispiace per la retrocessione, D'Aversa e Liverani sono due miei amici. Sono convinto che possa tornare in A al più presto, c'è una società solida alle spalle. Il Parma avrebbe meritato un'altra classifica, non sarà facile".

