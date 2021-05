Lazio, Inzaghi su Mourinho: "Il palmares parla chiaro, per la Roma sarà un valore aggiunto"

Il prossimo anno Mourinho sarà sulla panchina della Roma. E' questo per te uno stimolo in più per restare? E' una delle domande poste in conferenza stampa da Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che in conferenza stampa ha risposto così: "Per quanto riguarda il prossimo anno ci penseremo, ora dobbiamo pensare alla gara di domani che è importantissima per tutto ciò che rappresenta il derby di Roma. Il palmares di Mourinho - prosegue - parla chiaro, sarà sicuramente un valore aggiunto per la Roma, ma noi dobbiamo focalizzarci sulla gara di domani. Poi quello che sarà lo vedremo tra 10 giorni, prima dobbiamo pensare al derby e poi alle ultime due partite".

