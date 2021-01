Lazio, Inzaghi: "Tenevamo tantissimo a questo derby, al completo possiamo dire la nostra"

Successo netto e meritato della Lazio per 3-0 nel derby contro la Roma, ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua soddisfazione il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. "Abbiamo fatto una grandissima gara, sono stati splendidi i ragazzi e avevo già visto gli occhi giusti come avevo detto in conferenza. Abbiamo strameritato questa vittoria che ci dà grande soddisfazione, vittoria voluta con tutte le nostre forze e con l'aiuto dei nostri tifosi. La Lazio ha lasciato dei punti, abbiamo avuto 14 casi di Covid e giocando ogni due giorni. La squadra ha avuto un grande approccio, Caicedo e Immobile guidavano subito il pressing ed è quello che deve fare una squadra. Tenevamo tantissimo a questo derby, gli indisponibili diminuiscono e se abbiamo la rotazione possiamo dire la nostra".

Voi avete giocato in dodici, Lazzari faceva per due

"E' stato bravissimo come tutti i suoi compagni, pensare che ha fatto le ultime due partite con dei problemi fisici importanti. In questi ultimi due giorni ha fatto delle cure e sono molto contento per lui, si merita tutto".

Si può ancora recuperare in classifica?

"E' la terza vittoria consecutiva e dobbiamo mettere in campo rabbia e determinazione come stasera, il calcio è cambiato post Covid. Il mio augurio è di poter ruotare questi calciatori che mi hanno dato soddisfazioni in questi cinque anni".

Dove potrebbe inserire Kamenovic nella Lazio del futuro?

"E' un ragazzo di prospettiva con ottime qualità, lo vedremo con il tempo. Adesso il mio pensiero va a questi ragazzi".