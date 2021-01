Lazio, Inzaghi: "Vincere così è una soddisfazione totale. Abbiamo strameritato"

vedi letture

Dopo la vittoria nel derby contro la Roma Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le parole del tecnico biancoceleste: "È stata un'ottima partita, interpretata al meglio, con rabbia. Vincere un derby così è una soddisfazione totale. Sapevamo che avremmo affrontato un grande avversario, l'abbiamo preparata bene e poi abbiamo messo uno spirito che ha fatto la differenza. Il nostro obiettivo è quello di risalire in classifica, abbiamo perso qualche punto ma vogliamo migliorare. Siamo stati bravissimi nell'approccio in tutti e due i tempi, siamo stati concentrati per 96 minuti e abbiamo vinto strameritando. Sono molto soddisfatto di tutti, sia dei giocatori che sono scesi in campo che di chi è rimasto fuori. Adesso è giusto goderci questa vittoria per un paio di giorni".