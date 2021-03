Lazio, Inzaghi vuole rimanere: nella sosta l'incontro decisivo con Lotito

Sono i giorni della verità per la Lazio. Con Inzaghi in scadenza tra tre mesi, a Formello non possono più rimandare: durante la sosta è in programma un incontro, quello decisivo, con Lotito, per capire che direzione prenderà la società. Se continuerà a percorrere la stessa strada dell'allenatore piacentino oppure dopo quattro campionati si divideranno. Inzaghi, con il contratto fino a giugno, è corteggiato dal Napoli ma ha scelto di sposare ancora il progetto biancoceleste. Anche il presidente vorrebbe continuare con il tecnico, a cui ha già fatto recapitare il nuovo contratto fino al 2024 (a 2,5 milioni fissi più bonus). ”Non ci saranno problemi per la firma", hanno dichiarato più volte i diretti interessati.

Le incomprensioni. Con queste due premesse, l'esito sembra essere scontato. Ma non è così, perché rispetto alle dichiarazioni d'amore di qualche mese fa c'è stata qualche tensione. Niente di eclatante, sia chiaro, tanto che il rapporto umano è rimasto intatto. Però a livello professionale, si sta facendo qualche riflessione in più su Inzaghi. In primis per la sua scarsa capacità di coinvolgere l'intera rosa. Lotito e Tare avrebbero voluto vedere più rotazioni, soprattutto nelle settimane con il triplice impegno, mentre il tecnico ha quasi sempre puntato solo sui suoi fedelissimi. Così una parte della rosa è scontenta (Caicedo su tutti) e i nuovi acquisti non sono stati valorizzati (anche per delle responsabilità proprie, s'intende). E questo è un nodo da sciogliere, perché se dovesse firmare e aprire un nuovo ciclo, Inzaghi dovrà imparare a gestire meglio l'intera squadra a disposizione. I risultati in campionato, con la corsa al quarto posto diventata molto complicata, hanno complicato tutto.

Nonostante i legittimi dubbi, la voglia di andare avanti insieme c'è, Inzaghi l'ha sottolineato più volte anche negli ultimi giorni e lo spogliatoio si è compattato intorno all'allenatore. Dopo l'eliminazione in Champions per mano dei campioni del Bayern a Formello hanno cominciato a tracciare una linea di demarcazione, perché rimandare ancora la questione sarebbe un clamoroso autogol. "Il rinnovo? È solo questione di tempo, siamo tutti e due molto impegnati", ha sempre detto Lotito, che ora sfrutterà la pausa per le nazionali per incontrarsi con Inzaghi. E i tre punti di Udine, possono essere un grande assist per la firma.