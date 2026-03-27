Lazio, Isaksen protagonista con la Danimarca: il futuro passa anche dal Mondiale

Una doppietta di Gustav Isaksen ha indirizzato il playoff per la Danimarca, capace di battere 4-0 la Macedonia del Nord e di regalarsi la finale di martedì contro la Repubblica Ceca. Spettatrice interessata anche la Lazio, che ha potuto ammirare il suo esterno trovare due gol pesanti e che possono far crescere il morale di Isaksen. Il danese è uno dei giocatori più in forma dei biancocelesti in questo momento e il suo rendimento è sicuramente una nota positiva, che però fa riflettere sul futuro. L'ex Midtyjlland ha ancora due anni di contratto con la Lazio e già la scorsa estate si era parlato di una sua possibile cessione, prima della mononucleosi che di fatto ha bloccato qualsiasi scenario. Opzioni che però potrebbero tornare sul tavolo tra qualche mese, anche se da Formello al momento non sono arrivati segnali di un possibile addio.

Lazio, il Mondiale può cambiare il futuro di Isaksen

Trascinare la Danimarca al Mondiale avrebbe sicuramente un impatto positivo sull'appeal internazionale di Gustav Isaksen, che ha comunque estimatori in Europa. La Lazio dovrà decidere cosa fare in estate e le opzioni sono due. Da una parte i biancocelesti possono decidere di costruire il futuro intorno a Isaksen proponendo nelle prossime settimane un rinnovo di contratto. Il danese sta bene a Roma e non avrebbe problemi ad aprire a una sua possibile permanenza con un prolungamento del contratto. L'alternativa è sfruttare la possibile cessione di Isaksen per fare cassa e "scommettere" su un buon Mondiale con la Danimarca, ammesso che martedì arrivi la qualificazione in Repubblica Ceca. La Lazio chiedeva almeno 20 milioni lo scorso anno per l'esterno, cifra che potrebbe salire se dovesse mantenere il rendimento visto nell'ultimo mese tra Lazio e nazionale. Tutto è nei piedi di Isaksen, già martedì può esserci una svolta per il suo futuro.