Lazio ko all'Olimpico, Pedro è l'unica nota positiva: ora sono 100 i gol nei top campionati europei

L'unica nota lieta della Lazio nel ko interno contro il Napoli porta il nome di Pedro. L'esterno spagnolo è andato in gol - purtroppo poi risultato inutile - all'88' con un sinistro al volo magistrale, i 100 gol nei top campionati europei: 58 in Liga, 29 in Premier League e 13 in Serie A. È il nono in questa prima stagione in biancoceleste per il fedelissimo di Sarri - ricorda Il Messaggero - beffato solamente nel finale dal connazionale Fabian Ruiz per l'1-2 finale della squadra di Spalletti.