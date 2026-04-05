Lazio, la poca qualità emerge con le piccole: il Parma è l'ultima conferma

Una Lazio piccola con le piccole. È questa l'indicazione che arriva dal girone di ritorno dei biancoceleste e che è stata confermata anche dal pareggio di ieri sera all'Olimpico contro il Parma. Le dodici partite giocate negli ultimi due mesi e mezzo sono piuttosto emblematiche e spiegano perfettamente quello che è lo stato attuale della rosa biancoceleste. Se c'è da sfruttare gli spazi e lasciar fare la partita all'avversario, allora la squadra di Maurizio Sarri ha le carte in regola per mettere in difficoltà quasi chiunque. Se, invece, gli spazi si chiudono e serve maggiore qualità emergono tutti i limiti della rosa. In sei partite contro squadre della parte sinistra della classifica la Lazio ha ottenuto dieci punti nel girone di ritorno. Sono invece nove i punti ottenuti nelle sei sfide con le squadre della parte destra della classifica, con appena due vittorie di misura contro il Verona al Bentegodi e col Genoa nel recupero all'Olimpico.

Lazio, i numeri di una carestia offensiva

Appena 32 gol realizzati in 31 giornate, numeri con cui la Lazio condivide il sesto peggior attacco della Serie A con il Cagliari. Solo il Parma e le ultime quattro della classifica hanno fatto peggio dei biancocelesti, che però in un dato risultano addirittura essere la seconda peggior squadra del campionato. I quattro gol di Isaksen lo rendono il secondo miglior marcatore meno prolifico della Serie A, dietro solo ai tre del trio Banda, Ramadani e Stulic del Lecce. Nessuno segna, ieri lo ha fatto Tijjani Noslin che con il quarto gol stagionale (tre in A più la rete in Coppa Italia a Bologna) ha agganciato il danese e Zaccagni. E sotto il profilo dei gol il mercato di gennaio non ha aiutato il reparto offensivo. Maldini è a un gol in 721 minuti di gioco in tutte le competizioni, Ratkov ancora deve trovare la prima rete in biancoceleste. L'unica nota lieta è Taylor, già a un passo dal diventare il miglior marcatore stagionali visti tre gol realizzati nelle dodici partite giocate in Serie A.