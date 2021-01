Lazio, Lotito ha pagato due stipendi in anticipo: "Fatto per dare un segnale"

Grande gesto di Claudio Lotito per i giocatori e i dipendenti della Lazio. Il presidente biancoceleste ha saldato in anticipo le mensilità di febbraio e marzo 2021, una mossa veramente in controtendenza visto il difficile momento, che ha portato la FIGC ad autorizzare la dilazione del pagamento degli stipendi dei calciatori. Ai microfoni dell'ANSA il patron capitolino ha spiegao: "L'ho fatto per dare un segnale".